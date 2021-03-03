ФК «Тверь» обыграл команду из элитного дивизиона Казахстана

ФК «Тверь» находится на спортивных сборах в Турции. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

3 марта ФК «Тверь» провел первый контрольный матч на средиземноморских сборах с ФК «Туран». Соперник из города Туркестан в 2021 году дебютирует в премьер-лиге Казахстана.

Тверичане выиграли со счетом 5:3. Следующая игра уже «Твери» уже 4 марта. А всего – три контрольных матча.

Напомним, ФК «Тверь» с 25 февраля по 11 марта находится на спортивных сборах в Турции в городе Аланья. Туда полетели 26 футболистов. В том числе, 19-летний воспитанник тверской спортивной школы олимпийского резерва Дмитрий Новожилов. В 2020 году он был признан лучшим защитником чемпионата Тверской области.