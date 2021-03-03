В Твери привлекли к ответственности продавцов овощей и фруктов

Овощи и фрукты не прошли проверку Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

Управлением Россельхознадзора по Тверской области к административной ответственности привлечены продавцы овощей и фруктов, осуществляющие реализацию товара в торговых точках в Центральном районе Твери.

В ходе проведения проверки специалистами управления был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с виноградом, яблоками из Республики Молдова, мандаринами из Турции и Марокко, гранатами, томатами, хурмой из Азербайджана, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

По выявленным нарушениям ведомством принимаются соответствующие меры.