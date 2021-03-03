Синоптики обещают сильный ветер в Тверской области 4 марта

Об ухудшении погоды предупреждает МЧС Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ГУ МЧС России по Тверской области объявило на 4 марта экстренное предупреждение. Как сообщает ведомство, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, ночью и утром 4 марта на территории Верхневолжья ожидается усиление западного, северо-западного ветра, отдельными порывами до 15 м/с.

Днем будет до +3 градусов, в ночь на пятницу похолодает до -7... -12 градусов. Не иключены осадки - мокрый снег с дождем.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Будьте внимательны и осторожны!