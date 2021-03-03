В Твери врачи спасли беременную пациентку со 100-процентным поражением легких и ее ребенка

Благодаря слаженной командной работе медиков ОКБ и перинатального центра были спасены и мама и ее новорожденный сын. Фото: vk.com/tvokb

Медики Тверской областной больницы спасли беременную пациентку со 100-процентным поражением легких. Сейчас она выписана долечиваться домой, а за новорожденным малышом пока наблюдают в перинатальном центре.

Об этом маленьком чуде, которое, конечно, является исключительно заслугой врачей и другого медперсонала, сообщили на страничке Тверской областной больницы в соцсети.

Женщина поступила в больницу со 100% поражением легких. Это невероятно опасная для жизни ситуация, пережить которую крайне тяжело. А пациентка была еще и беременной.

Ей провели экстренное кесарево сечение. На свет появился мальчик. 21 день новоиспеченная мама в тяжелейшем состоянии провела на аппарате искусственной вентиляции легких и 14 суток - на аппарате ЭКМО - экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это инвазивный метод насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Врачи и пациентка справились.

- Благодаря слаженной командной работе врачей-реаниматологов ОКБ, среднего медицинского персонала и работников ОКПЦ (перинатального центра - Ред.) удалось спасти пациентку, - сообщает областная больница в соцсети. - Мы желаем ей и малышу здоровья.

Женщина уже восстанавливает силы дома. А ее малыш пока находится под наблюдением медиков Областного перинатального центра.