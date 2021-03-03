В Тверской области займутся очисткой берегов Волги от мусора

Берега Волги очистят от мусора Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В 2021 году Тверская область планирует реализовать масштабный экологический марафон "Вода России" по уборке прибрежных зон рек и озер. Запланировано более 130 мероприятий по расчистке берегов водоемов от мусора. Старт будет дан в апреле. Принять участие могут все желающие.

- Общественные инициативы по уборке природных зон Верхневолжья являются важным вкладом в реализацию в Тверской области национального проекта "Экология", - считает губернатор Игорь Руденя.

Для участия в акции необходимо обращаться в Минприроды Тверской области по телефону: (4822) 73-31-70.

Напомним, что Всероссийская акция "Вода России" проводится с 2014 года и уже объединила более 5 миллионов человек по всей стране. В 2020 году в Тверской области в ней приняли участие более 2600 человек.