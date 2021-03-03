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Покупателя спортивной одежды из Твери обманули в Интернете

Злоумышленника ищет полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина лишился всех денег с банковской карты

Мужчина лишился всех денег с банковской карты

Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратился 25-летний житель Заволжского района Твери. Мужчина сообщил, что лишился 16 500 рублей.

На популярном сайте заявитель увидел объявление о продаже спортивной одежды и связался с потенциальным продавцом, который сообщил, что ему нужны реквизиты банковской карты, а также смс-пароль для подтверждения платежа от покупателя. Потерпевший выполнил все инструкции, а потом обнаружил списание денег и пошел в полицию.

Личность подозреваемого устанавливается. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.

Криминал