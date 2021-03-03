В Тверской области суд запретил сайты по продаже поддельных медсправок

Сайты заблокированы по решению суда Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Краснохолмского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлено пять сайтов, предлагающих на продажу медицинские справки без проведения обследований и осмотров.

Учитывая, что незаконное приобретение или сбыт официальных документов влечет уголовную ответственность, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение суда в законную силу не вступило.