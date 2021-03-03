Перевозчик в Тверской области с нарушениями эксплуатировал школьные автобусы

По результатам проверки нарушения устранены Фото: архив "КП"

Прокуратурой Зубцовского района проведена проверка деятельности МАУ "Пассажирские перевозки", которое занимается перевозкой детей, и выявила нарушения требований по безопасности дорожного движения при эксплуатации школьных автобусов.

В частности, на транспорте шины требовали замены, отсутствовали огнетушители и другие комплектующие.

Прокуратурой района начальнику предприятия внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Нарушения устранены.