У Ржевского мемориала в Тверской области почтили память погибших воинов

Памятные мероприятия проходят у Ржевского мемориала Фото: ПТО

3 марта у Ржевского мемориала Советскому солдату состоялось памятное мероприятие, посвященное 78-й годовщине освобождения ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков.

После митинга, который начался с минуты молчания, губернатор Игорь Руденя вместе с ветеранами Великой Отечественной войны Евгением Михайлович Шелеховым и Ларисой Ивановной Молчановой возложил цветы к мемориалу.

- Здесь, на ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. Неделями шли бои за каждый бугорок нашей земли. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев, – сказал Игорь Руденя.

Напомним, Ржевский мемориал был открыт 30 июля 2020 года - в год 75-летия Великой Победы. С момента открытия мемориал посетили более 500 тысяч человек.