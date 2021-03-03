В Ржеве Тверской области состоялся митинг в честь 78-ой годовщины освобождения от оккупантов

В Ржеве состоялся митинг в честь 78-ой годовщины освобождения от оккупантов Фото: ПТО

3 марта у стелы "Ржев-город воинской славы" состоялся торжественный митинг в честь 78-ой годовщины освобождения Ржева и Ржевского района от немецко-фашистских захватчиков.

Участие в нем приняли ветеран Великой Отечественной войны Евгений Михайлович Шелехов и несовершеннолетний узник, ветеран войны Лариса Ивановна Молчанова, губернатор Игорь Руденя и местные жители.

- Поколение победителей доказало, что любовь к Отчизне, готовность в трудную минуту встать на защиту своей земли обладают несокрушимой силой. Здесь, на ржевской земле в 1941-1943 годах развернулась одна из самых затяжных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Мы благодарны Президенту страны, который внёс неоценимый вклад в восстановление исторической справедливости в отношении Ржевской битвы, - выступил с речью Игорь Руденя.

Память погибших воинов собравшиеся почтили минутой молчания, возложили цветы к монументу и Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.