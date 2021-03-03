Игорь Руденя вместе с ветеранами возложил цветы к мемориальной доске в Покровском храме в Ржеве

Игорь Руденя вместе с ветеранами возложил цветы к момориальной доске Фото: ПТО

3 марта в Ржеве губернатор Тверской области Игорь Руденя вместе с ветеранами Евгением Михайловичем Шелеховым и Ларисой Ивановной Молчановой возложил цветы к мемориальной доске в Покровской старообрядческой церкви, где произошло чудесное спасение мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, сегодня в Ржеве и Ржевском районе проходят мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

История освобождения жителей Ржева, связанная с Покровским храмом, началась 1 марта 1943 года, когда фашисты согнали сюда оставшихся в живых ржевитян – около 250 человек. Здание было заминировано. Но утром 3 марта 1943 года отряд советских разведчиков освободил горожан. В честь этого памятного события на западной стене храма установлена мемориальная доска. Всего после освобождения Ржева из 56 тысяч мирных жителей в живых осталось только 362 человека.

Покровский храм, возведенный в начале ХХ века, уцелел в годы войны и является уникальным историко-культурным объектом Ржева.