В Ржеве Тверской области отмечают 78-ю годовщину освобождения

Ржев и Ржевский район отмечают 78-ю годовщину со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков Фото: ПТО

3 марта город воинской славы Ржев и Ржевский район отмечают 78-ю годовщину со Дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В 9:00 в храмах города начались панихиды по погибшим воинам. В 12:00 у стелы "Ржев-город воинской славы" состоится торжественный митинг, возложение цветов и прохождение войск Ржевского гарнизона.

Ветераны, губернатор Игорь Руденя, юнармейцы и жители возложат цветы к Обелиску героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в Ржеве.

У Ржевского мемориала Советскому солдату и на "Мемориальном комплексе Сишка" в деревне Кокошкино почтят память павших солдат.

В Ржевском выставочном зале с 10:00 до 17:00 можно посетить персональную выставку автора Ржевского мемориала Советскому солдату Андрея Коробцова "Рубежи".

В 15:00 там же откроется выставка одного дня, посвящённая годовщине Ржевской битвы и 100-летию участника Великой Отечественной войны, народного художника РФ, Почётного гражданина Тверской области Ефима Зверькова.

В 15:00 во дворце культуры Ржева начнется праздничная концертная программа.