В Твери дали 10,5 лет строгого режима мужчине, сбросившему труп на рельсы

В Твери мужчине, убившему товарища и сбросившему его на рельсы, дали 10,5 «строгача». Фото: Степан КАМЕНЕВ

Преступление на железной дороге распутывали полиция и следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Наконец были собраны достаточные доказательства того, что тверичанин совершил в 2018 году убийство на ж/д платформе. Заволжский суд вынес суровый приговор.

Правоохранительные органы выяснили, что в январе 2018 года на станции Дорошиха злоумышленник накинулся на своего противника и несколько раз ударил его ножом. После того, как раненый скончался, тверичанин оттащил его на рельсы. Так он пытался представить все как несчастный случай.

Но следователи и транспортная полиция в кратчайшие сроки задержала подозреваемого.

На суде он не признал свою вину, однако следствие собрало достаточно доказательств.

Заволжский суд вынес мужчине приговор – 10,5 лет в колонии строгого режима.