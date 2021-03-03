В Тверской области проводят проверку по факту гибели на пожаре 38-летнего мужчины

В Тверской области на пожаре в Красном холме погиб 38-летний мужчина. Фото: Ольга Крыльцова

3 марта при тушении пожара в многоквартирном доме в Красном холме обнаружили тело мужчины 1983 года рождения. Началась доследственная проверка. По результатам примут процессуальное решение.

Следователи и полицейские осмотрели место происшествия. Чтобы установить точные причины пожара и гибели жителя Красного холма назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы.

Подробности ЧП пока не сообщаются.