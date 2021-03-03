Качество крупы в детском саду Твери проверили специалисты

Крупы не прошли проверку качества Фото: архив "КП"

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку показателей качества круп. Образцы были отобраны в социальных учреждениях Верхневолжья.

По результатам проверки в одном из детских садов в пробах пшена из Ростовской области и риса из Краснодарского края зарегистрированы несоответствия требованиям ГОСТ по показателям "доброкачественное ядро" и "испорченные ядра".

В ячневой крупе из Нижегородской области, отобранной в одном из психоневрологических интернатов Тверской области, специалистами установлены нарушения стандартов по показателям "доброкачественное ядро" и "мучка".

Данные исследований направлены в надзорные ведомства для принятия мер.