В Твери на проспекте Корыткова женщина попала под машину

Пострадавшей женщине оказали помощь Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло вечером, 2 марта, на проспекте Корыткова у дома №17А в Твери.

43-летняя женщина-водитель на автомобиле "Рено Логан" сбила 58-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в больницу и после оказания помощи отпустили.

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