Житель Твери пришел устраиваться на работу и украл телефон на автомойке

Злоумышленник взят под стражу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что на работе у него украли телефон.
Полицейские выяснили, что заявитель работает на автомойке. В день совершения кражи он проводил собеседование по устройству на работу с 31-летним жителем Конаковского района и ненадолго выходил из кабинета. В это время мужчина похитил телефон.
Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал еще отрех аналогичных эпизодах.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража", он находится под стражей.