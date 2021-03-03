Житель Твери пришел устраиваться на работу и украл телефон на автомойке

Злоумышленник взят под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратился 38-летний житель Твери. Мужчина пояснил, что на работе у него украли телефон.

Полицейские выяснили, что заявитель работает на автомойке. В день совершения кражи он проводил собеседование по устройству на работу с 31-летним жителем Конаковского района и ненадолго выходил из кабинета. В это время мужчина похитил телефон.

Подозреваемый сознался в содеянном и рассказал еще отрех аналогичных эпизодах.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража", он находится под стражей.