В Твери светофоры на перекрестке Орджоникидзе и набережной Лазури начали работать в четырехфазном режиме

В Твери светофоры на пересечении Орджоникидзе и набережной Лазури работают в новом режиме. Фото: архив КП.

В областном центре продолжается установка и модернизация светофоров. На этот раз в новом режиме будут работать регуляторы дорожного движения на пересечении улицы Орджоникидзе с набережной реки Лазури. Главное изменение – стрелки для поворота налево, на набережную.

Теперь светофоры функционируют в четырехфазном режиме. Сначала загорается «зеленый» для тех, кто едет по Орджоникидзе прямо и направо, а также для пешеходов через набережную реки Лазури. Затем во второй фазе разрешен только левый поворот с улицы Орджоникидзе на набережную. В третьей открыто движение прямо и направо с набережной Лазури и пешеходный переход через Орджоникидзе. Четвертая фаза предназначена для левых поворотов с набережной в обоих направлениях.

В ближайшее время будут смотреть – насколько эффективно нововведение. А затем отрегулируют длительность фаз светофоров.