В Твери возбуждено уголовное дело по факту гибели двух женщин в горевшем интернате

Пожар в интернате произошел ночью 2 марта. Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственное управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после проверки по факту гибели двух женщин в результате пожара в Торопецком психоневрологическом интернате.

Как установило следствие, погибшие пожилые женщины находились в учреждении под опекой и были признаны судом недееспособными.

СУ СК РФ по Тверской области сообщает, что одна женщина - 1958 года рождения - была госпитализирована с ожогами в хирургическое отделение Торопецкой ЦРБ, где и скончалась. Женщина 1938 года рождения умерла в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу.

Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены сотрудники психоневрологический интернат», изъята организационно-распорядительная и техническая документация.

Устанавливаются все причины и условия, приведшие к пожару.

В ходе расследования следователи проверят, достаточно ли мер мер предпринимали руководитель и работники интерната для обеспечению противопожарной безопасности.

Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников контролирующих органов, отвечающих за проверку учреждения в этой сфере.

Напомним, ранее стало известно, что жертв в результате пожара могло быть и больше, если бы не новая сигнализация.

Губернатор взял под личный контроль ситуацию, а подопечных учреждения на время перевезли в нелидовский интернат.