В Твери возбуждено уголовное дело по факту гибели двух женщин в горевшем интернате

Пожар в интернате произошел ночью 2 марта. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Следственное управление СК РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) после проверки по факту гибели двух женщин в результате пожара в Торопецком психоневрологическом интернате.
Как установило следствие, погибшие пожилые женщины находились в учреждении под опекой и были признаны судом недееспособными.
СУ СК РФ по Тверской области сообщает, что одна женщина - 1958 года рождения - была госпитализирована с ожогами в хирургическое отделение Торопецкой ЦРБ, где и скончалась. Женщина 1938 года рождения умерла в машине скорой медицинской помощи по пути в больницу.
Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрошены сотрудники психоневрологический интернат», изъята организационно-распорядительная и техническая документация.
Устанавливаются все причины и условия, приведшие к пожару.
В ходе расследования следователи проверят, достаточно ли мер мер предпринимали руководитель и работники интерната для обеспечению противопожарной безопасности.
Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников контролирующих органов, отвечающих за проверку учреждения в этой сфере.
Напомним, ранее стало известно, что жертв в результате пожара могло быть и больше, если бы не новая сигнализация.
Губернатор взял под личный контроль ситуацию, а подопечных учреждения на время перевезли в нелидовский интернат.