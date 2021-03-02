Под Тверью создают особую экономическую зону для бизнеса

Недалеко от Твери по направлению к Москве будет организована особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Эммаусс». Фото: Александр ЖМУЛИН

Недалеко от Твери по направлению к Москве будет организована особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Эммаусс». Областное правительство планирует отвести под нее площадь в 1,6 тыс. га.

Вопрос рассмотрен 2 марта на заседании правительства региона под руководством губернатора Игоря Рудени.

- Создание особой экономической зоны «Эммаусс» поддержал Президент России Владимир Путин. Мы начинаем поэтапно двигаться в развитии новой экономической зоны региона. В том числе на площадке ОЭЗ планируем разместить производство продуктов питания, - сообщил Игорь Руденя.

Земли на территории ОЭЗ «Эммаусса» - государственные. Участки будут предоставляться инвесторам бесплатно без торгов.

Для резидентов «Эммаусса» предусмотрены сниженный налог на прибыль, освобождение от земельного налога на срок до пяти лет, от налога на имущество организаций на 10 лет, пониженный транспортный налог. Также регион берет на себя развитие инфраструктурной зоны.

На первом этапе на площади около 140 га создадут готовые для производственной и торгово-выставочной деятельности объекты, таможенный терминал и административный корпус.