За сутки в центрах амбулаторной помощи Тверской области приняли 401 пациента

Один из 12 ЦАПов открыт в вышневолоцкой ЦРБ. Фото: Минздрав тверской области

На заседании оперативного штаба региона во главе с губернатором Игорем Руденей 2 марта обсудили работу центров амбулаторной помощи (ЦАП).

За прошедшие сутки в них приняли 401 пациента с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии и COVID-19.

По мнению Игоря Рудени, открытие центров амбулаторной помощи в Верхневолжье позволило снизить нагрузку на службу скорой медицинской помощи. ЦАПы помогают также развести потоки пациентов с коронавирусом.

Обращаться в ЦАПы могут только первичные пациенты с признаками ОРВИ, внебольничной пневмонии, COVID-19, а также пациенты, имеющие положительный тест на коронавирус. Иными словами, те, кто еще не обращался за медпомощью в поликлиники.

Сейчас в регионе открыты 12 таких центров на базе стационара Вышневолоцкой ЦРБ, в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре, в тверской городской больнице №1, в здании областного клинического кардиодиспансера, в поликлиниках Бежецкой, Ржевской, Кимрской, Торжокской, Нелидовской, Конаковской, Калининской Кашинской ЦРБ.

ЦАПы работают ежедневно с 8:00 до 20:00.