Экспедиция к Отроч Монастырю началась в Тверской области

Об истории монастыря и его обитателях расскажут в формате реконструкций Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери началась поисково-исследовательская экспедиция "История Свят Отроч монастыря". В рамках проекта "В поисках утерянных святынь и исторических мест Тверской области" участники проведут исследование архивных документов и постараются определить на местности места бывших строений монастыря.

Губернатор Игорь Руденя считает такие проекты важным вкладом в сохранение исторического наследия Верхневолжья и всей России.

В рамках проекта запланировано создание экскурсионного маршрута для туристов. Об истории монастыря и его обитателях расскажут в формате реконструкций.

- Богатый своей историей Успенский собор и оставшаяся территория бывшего Свят Отроч монастыря смогут снова стать православным, историческим, культурным и туристическим центром притяжения Тверской области, - считают организаторы проекта.

Монастырь был закрыт в ноябре 1918 года. В 1930-е годы все монастырские постройки были уничтожены. Сейчас от него осталась только каменная холодная одноглавая соборная церковь Успения Пресвятой Богородицы.