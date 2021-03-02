Жители Твери пожаловались на сброс сточных вод в поселке имени Крупской

В поселке Крупской сточные воды сбрасывали в почву Фото: Аца КОШТЭ

В Минприроды Тверской области на сброс неочищенных сточных вод вблизи канализационной насосной станции "Боровлево 1-2" пожаловались жители поселка имени Крупской в Твери.

Ведомство провело проверку и зафиксировало сброс неочищенных сточных вод на почву и в канал, впадающий в ручей Бортниковский. Причиной стала поломка насоса в здании канализационной насосной станции.

По результатам лабораторных исследований выявлено загрязнение почвы. Виновные установлены, приняты меры по устранению неполадок и прекращению сброса.

Нарушители привлечены к административной ответственности. Арбитражным судом Тверской области исковые требования Минприроды о взыскании с нарушителя суммы вреда, причиненного почве, удовлетворены в полном объеме.