Жители Твери пожаловались на сброс сточных вод в поселке имени Крупской

В поселке Крупской сточные воды сбрасывали в почву
Фото: Аца КОШТЭ
В Минприроды Тверской области на сброс неочищенных сточных вод вблизи канализационной насосной станции "Боровлево 1-2" пожаловались жители поселка имени Крупской в Твери.
Ведомство провело проверку и зафиксировало сброс неочищенных сточных вод на почву и в канал, впадающий в ручей Бортниковский. Причиной стала поломка насоса в здании канализационной насосной станции.
По результатам лабораторных исследований выявлено загрязнение почвы. Виновные установлены, приняты меры по устранению неполадок и прекращению сброса.
Нарушители привлечены к административной ответственности. Арбитражным судом Тверской области исковые требования Минприроды о взыскании с нарушителя суммы вреда, причиненного почве, удовлетворены в полном объеме.