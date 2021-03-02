Четверо наркодилеров на "Ладе" задержаны в Тверской области

Крупную партию наркотиков изъяли у жителей Тверской области Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники ДПС отдельного специализированного батальона в поселке Горняк Вышневолоцкого городского округа остановили автомобиль "Лада Калина", в котором находились четверо жителей Тверской области. Водитель и пассажиры находились в наркотическом опьянении.

В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили 10 полимерных свертков и приспособления для курения. У двух мужчин также при личном досмотре обнаружены наркотические вещества.

Фигуранты задержаны. За хранение и перевозку наркотиков им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Полицейские устанавливают, где были приобретены запрещенные вещества.