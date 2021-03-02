649 младенцев появились на свет в феврале 2021 года в Тверской области

Рождаемость по-прежнему отстает от уровня 2020 года Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В феврале 2021 года в Тверской области родилось 649 младенцев. Такова статистика органов ЗАГС, которую "КП"-Тверь" предоставили в региональном Министерстве демографической и семейной политики.

Февральских новорожденных оказалось больше, чем январских. В январе в Тверской области появились на свет 664 ребенка. Тем не менее, рождаемость по-прежнему отстает от уровня 2020 года (в феврале 2020-го было зарегистрировано 744 новорожденных).

Спад рождаемости можно связать с началом коронавирусных ограничительных мер, считают в Минсемьи. Тверская область ушла на самоизоляцию в самом конце марта 2020 года. Дети зачатые в апреле-2020 начали появляться на свет как раз в минувшем январе.

- В первые дни самоизоляции, вероятно, семьи находились в растерянности, а потом стали приходить в себя. Поэтому и детей в феврале родилось больше, чем в январе, - говорят в министерстве.

Напомним, в 2020 году в Тверской области была зафиксирована рекордная за последние 12 лет убыль населения. Число умерших на тысячу населения составило 18,4 человека (естественная убыль - 13 000 человек). Число умерших превысило число родившихся в 2,3 раза.

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