В Тверской области строптивый мужчина дал полицейскому ногой по лицу и получил условный срок

В Тверской области получил год условно житель Бологое, ударивший полицейского ногой по лицу. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На сайте Бологовского суда опубликовали информацию, что 10 февраля вынесли приговор мужчине, который применил в отношении полицейского насилие. Конкретно – ударил. Служитель закона был при исполнении должностных обязанностей.

В ходе расследования выяснили, что 31 октября 2020 года в Бологое на улице Кирова нетрезвый мужчина приставал к прохожему. Сотрудники полиции остановили нарушителя порядка. Он стал вести себя агрессивно и ругаться матом.

За мелкое хулиганство полиция доставила буяна в полицию и составила административный протокол. Затем задержанного отвезли на медицинское освидетельствование. Когда пьяный бологовец садился в полицейскую машину, он, не желая сидеть в камере для административно задержанных, ударил полицейского ногой в лицо.

На судебном заседании нарушитель закона полностью признал свою вину, раскаялся и принес стражу порядка извинения.

Суд назначил провинившемуся наказание в виде одного года условно.

21 февраля приговор вступил в законную силу.