В Тверской области за сутки подтверждено 139 случаев коронавируса

В Тверской области выявлено 139 заболевших Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 2 марта, подтверждено 139 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 34008 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 31366 человек (+175 за последние сутки).

Изолировано 2015 больных (-51).

Умерли 627 человек (0 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 2 марта в областной столице выявлено 10851 заболевший (+70 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2338 (+9);

Вышневолоцкий городской округ – 1908 (0);

Ржев – 1864 (+2);

Торжок – 1501 (+6);

Кимры – 1424 (+2);

Калининский район – 1418 (+5).

Прививку от коронавируса сделали 50 462 жителя Тверской области, за последние сутки – 1 952 человека.

За весь период в регионе проведено 591 824 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 272.