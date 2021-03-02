В Тверской области за сутки подтверждено 139 случаев коронавируса

В Тверской области выявлено 139 заболевших Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 2 марта, подтверждено 139 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 34008 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели 31366 человек (+175 за последние сутки).
Изолировано 2015 больных (-51).
Умерли 627 человек (0 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 2 марта в областной столице выявлено 10851 заболевший (+70 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2338 (+9);
Вышневолоцкий городской округ – 1908 (0);
Ржев – 1864 (+2);
Торжок – 1501 (+6);
Кимры – 1424 (+2);
Калининский район – 1418 (+5).
Прививку от коронавируса сделали 50 462 жителя Тверской области, за последние сутки – 1 952 человека.
За весь период в регионе проведено 591 824 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 272.