Больших жертв на пожаре в интернате в Тверской области избежали благодаря новой сигнализации

Пожар в Торопецком психоневрологическом интернате произошел в ночь на 2 марта.

Стало известно, что оперативно отреагировать на возгорание и достаточно быстро эвакуировать пожилых людей из здания Торопецкого психоневрологическом интерната, помогла новая сигнализация. Ее установили в декабре прошлого года.

Об этом проинформировали губернатора Игоря Руденю на оперативном совещании с членами правительства региона.

Напомним, что пожар в интернате в Торопце случился сегодня ночью. Погибли две пожилые женщины.

Всем, кому было необходимо, оказана медицинская помощь. Подопечные учреждения перевезены в нелидовский интернат.

Губернатор поручил обеспечить им там комфорт и все удобства, а также оценить объем ремонта поврежденного корпуса и быстро провести все работы.

Глава региона направил на место ЧП заместителя председателя правительства и министра соцзащиты населения региона Валентину Новикову. Она также должна проконтролировать, чтобы пожилые люди из торопецкого интерната ни в чем не нуждались в нелидовском учреждении. Как и поручил губернатор.