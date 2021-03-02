Житель Твери осужден за нападение на женщину-водителя такси

Мужчина осужден на восемь лет
Фото: Степан КАМЕНЕВ
22-летний жительТвери получил восемь лет колонии строгого режима за покушение на убийство 30-летней женщины. Преступление было совершено в феврале 2018 года. Пьяный мужчина, не желая оплачивать 200 рублей за поездку в такси, напал с колюще-режущим предметом на женщину-водителя и нанес ей около 25 ударов.
Потерпевшая смогла оказать сопротивление и выбежала из машины. Преступник скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.
Приговор в отношении осужденного не вступил в законную силу.