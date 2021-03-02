В Тверской области вакцинировались от коронавируса 50 тысяч жителей

В Тверской области продолжается вакцинация от коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. По данным оперштаба на 2 марта, прививку сделали 50 462 человека – это 90,3% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За минувшие сутки вакцину получили 1952 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 45 672 вакцинированных гражданах.

Более половины вакцинированных - люди старше 60 лет. В отдаленных населенных пунктах вакцинацию проводят прививочные бригады.

Напомним, в Тверской области развернуто 38 прививочных пунктов.

В первую очередь вакцинация показана тем, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. А так же людям с хроническими заболеваниями.

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