Задержаны трое браконьеров, жестоко задушившие беременную лосиху в Тверской области

Браконьеры накинулись на обессиленную лосиху и задушили голыми руками. Фото: стоп-кадр с опубликованного в сети видео

Задержаны трое браконьеров, зверски убивших лосиху на границе Тверской области близ деревни Раменье Череповецкого района (Вологодская область). Об этом 2 марта 2021 года сообщили в Следственном управлении СКР по Тверской области.

- В результате слаженной работы следователей СК и сотрудников УМВД трое подозреваемых в совершении преступления задержаны, ими оказались жители Тверской и Ярославской областей, - уточняет пресс-служба регионального СКР.

Напомним, о жестоком убийстве лосихи, которая по информации зоозащитников, была беременной, первоначально стало известно из соцсетей. Браконьеры сами сняли свое зверство на видео. Три парня гнали несчастное животное по глубокому снегу на снегоходах, а их подруга снимала все на телефон. Загнав животное, мужчины собственными руками задушили обессиленную лосиху.

Об этом видео узнал известный зоозащитник, которого прозвали "отец лосей", Алексей Седой. Он придал произошедшее большой огласке.

1 марта на личный контроль расследование случившегося взял губернатор Тверской области Игорь Руденя. В этот же день следователи Краснохолмского следственного отдела СКР по Тверской области возбудили уголовное дело по статье "Незаконная охота" (ч. 2 ст. 258 УК РФ).

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия, об избранной мере пресечения станет известно позже. Расследование продолжается.

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