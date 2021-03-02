В Тверской области проверят систему оповещения Фото: администрация Твери

3 марта в стране, в том числе и в Тверской области, пройдут комплексные проверки готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней.

Как сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, с 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!" через электросирены и громкоговорители, эфиры трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах (до 1 мин) будут замещены информационными сообщениями.

МЧС России обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

Следующая проверка запланирована на 6 октября 2021 года.