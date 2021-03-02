Женщины-осужденные сыграли в хоккей с кольцом в Тверской области

В ИК-5 прошел турнир по рингетту Фото: УФСИН России по Тверской области

В ИК-5 Вышнего Волочка среди осужденных женщин прошел первый матч по рингетту - хоккею с кольцом.

Для матча подготовили площадку с разметкой в жилой зоне. Женщин разделили на две команды - "Зеленые" и "Синие", а вместо клюшек, по правилам игры, выдали палки.

По итогам трех таймов победу одержала команда "Зеленых". Победителям вручили грамоту и кубок.

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