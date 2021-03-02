В Твери перед 8 марта можно будет купить цветы в 36 торговых точках на улицах

В Твери с 4 по 8 марта будет организовано 36 точек продажи цветов на улицах.
Фото: Влад КОМЯКОВ
Начало марта 2021 года радует по-настоящему весенней погодой, и прекрасная половина человечества ждет первый весенний праздник, Международный женский день. А чтобы мужчины могли к нему подготовиться, с 4 по 8 марта на улицах Твери будут продавать цветы.
Торговые точки будут расположены во всех районах города. Всего – 36 мест. Время работы – с 08:00 до 19:00.
Публикуем список адресов, размещенных на сайте Администрации Твери:
В Заволжском районе:
– улица Академика Туполева, у дома №109
– улица Горького, напротив дома №19 (сквер у фонтана)
– улица Горького, у дома №136/6
– улица Паши Савельевой (остановка «Улица Фрунзе»)
– поселок Литвинки, у дома №30
– поселок Сахарово, улица Маршала Василевского, у дома №17
– улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома №20
– проспект Комсомольский, у дома №1/28 (у детской поликлиники)
– бульвар Молодежный, напротив дома №4
– шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце)
– улица Туполева, у дома № 111 «а»
– улица Хрустальная (на разворотном кольце)
В Московском районе:
– улица Вагжанова, у дома №2 «а»
– улица Резинстроя, у дома №8, корпус 1
– бульвар Гусева, у дома №14, корпус 3
– улица Можайского, у дома №58 (пересечение с бульваром Гусева)
– улица Можайского, у дома №61
– улица Можайского, у дома №63
–проспект Октябрьский, у дома №55 (остановка «Октябрьский проспект»)
– проспект Победы, пересечение с Волоколамским проспектом, у дома №13
– поселок Химинститута (на площади перед ДК «Синтетик»)
–шоссе Бурашевское, у дома №36 (у ТЦ «Айсберг»)
– проспект Победы, у дома №45/28
– проспект Победы, у дома №47
– проспект Победы, у дома №48/29
– улица Фадеева, у дома №20
В Пролетарском районе:
– улица Бориса Полевого, у дома №19 «а»
– улица Дружинная, у дома №12
– проспект Калинина, между домами №№11 и 13, корпус 1
– бульвар Профсоюзов, у дома №2 «а»
– проспект Калинина, у дома №14
– проспект Ленина, у дома №17/3 (пересечение с улицей Лизы Чайкиной)
В Центральном районе:
проспект Волоколамский, у дома №2/20 (пересечение с проспектом Победы)
улица Новоторжская, у дома №14/30
улица Трехсвятская (пересечение с бульваром Радищева)
улица Трехсвятская (пересечение с улицей Желябова)