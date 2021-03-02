В Твери перед 8 марта можно будет купить цветы в 36 торговых точках на улицах

В Твери с 4 по 8 марта будет организовано 36 точек продажи цветов на улицах. Фото: Влад КОМЯКОВ

Начало марта 2021 года радует по-настоящему весенней погодой, и прекрасная половина человечества ждет первый весенний праздник, Международный женский день. А чтобы мужчины могли к нему подготовиться, с 4 по 8 марта на улицах Твери будут продавать цветы.

Торговые точки будут расположены во всех районах города. Всего – 36 мест. Время работы – с 08:00 до 19:00.

Публикуем список адресов, размещенных на сайте Администрации Твери:

В Заволжском районе:

– улица Академика Туполева, у дома №109

– улица Горького, напротив дома №19 (сквер у фонтана)

– улица Горького, у дома №136/6

– улица Паши Савельевой (остановка «Улица Фрунзе»)

– поселок Литвинки, у дома №30

– поселок Сахарово, улица Маршала Василевского, у дома №17

– улица Зинаиды Коноплянниковой, у дома №20

– проспект Комсомольский, у дома №1/28 (у детской поликлиники)

– бульвар Молодежный, напротив дома №4

– шоссе Петербургское, остановка «Вагонный завод» (на разворотном кольце)

– улица Туполева, у дома № 111 «а»

– улица Хрустальная (на разворотном кольце)

В Московском районе:

– улица Вагжанова, у дома №2 «а»

– улица Резинстроя, у дома №8, корпус 1

– бульвар Гусева, у дома №14, корпус 3

– улица Можайского, у дома №58 (пересечение с бульваром Гусева)

– улица Можайского, у дома №61

– улица Можайского, у дома №63

–проспект Октябрьский, у дома №55 (остановка «Октябрьский проспект»)

– проспект Победы, пересечение с Волоколамским проспектом, у дома №13

– поселок Химинститута (на площади перед ДК «Синтетик»)

–шоссе Бурашевское, у дома №36 (у ТЦ «Айсберг»)

– проспект Победы, у дома №45/28

– проспект Победы, у дома №47

– проспект Победы, у дома №48/29

– улица Фадеева, у дома №20

В Пролетарском районе:

– улица Бориса Полевого, у дома №19 «а»

– улица Дружинная, у дома №12

– проспект Калинина, между домами №№11 и 13, корпус 1

– бульвар Профсоюзов, у дома №2 «а»

– проспект Калинина, у дома №14

– проспект Ленина, у дома №17/3 (пересечение с улицей Лизы Чайкиной)

В Центральном районе:

проспект Волоколамский, у дома №2/20 (пересечение с проспектом Победы)

улица Новоторжская, у дома №14/30

улица Трехсвятская (пересечение с бульваром Радищева)

улица Трехсвятская (пересечение с улицей Желябова)