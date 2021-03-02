Женщина, пострадавшая в ДТП на трассе М-9 в Тверской области, скончалась по пути в больницу

В ДТП погибла водитель "Лады" Фото: УГИБДД России по Тверской области

48-летняя женщина-водитель автомобиля "Лада Приора", пострадавшая в ДТП на трассе М-9 "Балтия" 1 марта, скончалась по пути в больницу.

Подробности ДТП рассказали в УГИБДД России по Тверской области.

Авария произошла на 365-м км трассы в Западнодвинском муниципальном округе. 40-летний водитель "Рено Логан", двигаясь со стороны Риги, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой" под управлением женщины-водителя.

Водитель "Рено" с травмами был госпитализирован в Западнодвинскую ЦРБ.