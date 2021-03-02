Нелидовский край отмечает 78-годовщину освобождения от войск нацистской Германии

Вечная память и вечная слава - защитникам Отечества. Фото: "КП" Архив

Напомним, что нелидовский край был оккупирован войсками нацистской Германии в октябре 1941 года. Из Нелидова солдат вермахта выбили 21 января 1942 года. Но для того, чтобы полностью очистить район от захватчиков понадобилось ещё больше года. 2 марта 1943 года нелидовский край был полностью освобожден от фашистов.

В боях на нелидовской земле погибло более 8500 советских воинов. В муниципалитете расположено около 30 воинских захоронений.

Вечная память и вечная слава - защитникам Отечества.

Губернатор Игорь Руденя поздравил жителей Нелидовского городского округа с 78-й годовщиной освобождения территории от немецких захватчиков во время Великой Отечественной войны.

- Изгнав врага с нелидовской земли, наша армия, при поддержке партизан и подпольщиков, сделала еще один шаг к Великой Победе. Вернувшись к мирной жизни, жители мобилизовали все силы на восстановление малой Родины. Сегодня традиции служения Отечеству продолжают дети, внуки и правнуки поколения победителей. Благодарим наших дорогих ветеранов за подвиг во имя Отечества, за мирное небо над нашей страной, - отмечено в поздравлении от Игоря Рудени.