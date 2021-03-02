Из-за праздничных выходных в марте в Твери и области изменился график доставки пенсий

"КП"-Тверь" публикует график выплаты пенсий в марте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В связи с выходными в честь женского дня 8 марта Пенсионный фонд и Почта России согласовали особый график доставки пенсий и других социальных выплат.

"КП"-Тверь" публикует график выплаты пенсий в первой декаде марта 2021 года.

Городские почтовые отделения с выходным во вторник:

5 марта - выплаты за 5,6 марта;

6 марта - выплаты за 6, 7, 8 и 9 марта.

Почтовые отделения в небольших населенных пунктах с режимом работы "понедельник, среда, пятница":

3 марта - выплаты за 3, 4 и 5 марта;

5 марта - выплаты за 6, 7, 8 и 9 марта.

Почтовые отделения в небольших населенных пунктах с режимом работы "вторник, четверг, суббота":

6 марта - выплаты за 6, 7 и 8 марта.

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