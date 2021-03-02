Житель Тверской области похищал с предприятия дизельное топливо

Подозреваемый сознался в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 43-летний сотрудник сельскохозяйственного предприятия, расположенного в Калининском районе, с заявлением о растрате. Мужчина пояснил, что во время инвентаризации была обнаружена недостача дизельного топлива. Ущерб оценивается в 30 000 рублей.

Полицейские в ходе проверки установили, что 59-летний сотрудник предприятия, работая трактористом и имея топливную карту предприятия, передавал ее знакомым, которые заправляли топливом баки собственных автомобилей.

Мужчина сознался в содеянном. За растрату ему грозит до двух лет лишения свободы. Ведется следствие.