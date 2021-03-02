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Молоко и сыр со стеринами нашли в детском саду в Тверской области

Проверка проходила в Спирово
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Молочные продукты оказались фальсификатом

Молочные продукты оказались фальсификатом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отбор проб молочных продуктов, в частности молока из Краснодарского края и сыра из Тамбовской области, был произведет специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в детском саду в Спирово.

По результатам исследований Тверской межобластной ветлабораторией в составе продуктов были выявлены растительные стерины.

Полученные результаты экспертиз были направлены в надзорные ведомства для принятия необходимых мер в отношении производителя.

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