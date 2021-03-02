Молоко и сыр со стеринами нашли в детском саду в Тверской области

Молочные продукты оказались фальсификатом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Отбор проб молочных продуктов, в частности молока из Краснодарского края и сыра из Тамбовской области, был произведет специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской области в детском саду в Спирово.
По результатам исследований Тверской межобластной ветлабораторией в составе продуктов были выявлены растительные стерины.
Полученные результаты экспертиз были направлены в надзорные ведомства для принятия необходимых мер в отношении производителя.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.