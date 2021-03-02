Мужчина выхватил деньги из рук жительницы Тверской области и убежал

Мужчина выхватил деньги из рук женщины и убежал Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась 45-летняя жительница Кимрского района Тверской области. Женщина рассказала, что у банкомата встретила мужчину, с которым была едва знакома. Он попросил у нее денег в долг, но потерпевшая отказала, а когда пыталась убрать обналиченные 20 000 рублей в кошелек, мужчина вырвал у нее деньги и убежал.

Полицейскими оперативно был задержан неработающий, ранее не судимый 37-летний местный житель. Деньги он успел потратить.

За грабеж фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.