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Пьяный мужчина угнал автомобиль у жителя Кувшинова в Тверской области

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемый в угоне задержан

Подозреваемый в угоне задержан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию с заявлением об угоне автомобиля обратился 63-летний житель Кувшиновского района.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили заявителя и составили описание похищенного транспортного средства. Ориентировку передали патрульным службам.

Автомобиль был обнаружен, личность подозреваемого установлена. Им оказался ранее судимый 35-летний мужчина без определенного места жительства.

Молодой человек помогал потерпевшему по хозяйству. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил прокатиться по Кувшиновскому району. Ключи от автомобиля были в салоне. Проехав некоторое расстояние, угонщик заехал в придорожную канаву, там его и обнаружили.

Фигурант задержан, возбуждено уголовное дело.

Криминал