В Твери литым асфальтобетоном заделали 700 квадратных метров ям на дорогах

В Твери продолжают заделывать ямы на дорогах Фото: администрация Твери

В Твери МУП "ЖЭК" продолжает ликвидировать ямы на дорогах с использованием литого асфальтобетона.

В выходные ремонт проходил на Волоколамском путепроводе, кольце в микрорайоне "Южный" и Новом мосту. 1 марта ремонтировали улицу Симеоновскую.

В феврале отремонтировали Бежецкое шоссе, бульвар Цанова, улицу Шишкова, Новый мост через Волгу, Бурашевское шоссе и улицу Новоторжскую. Ликвидированы аварийные ямы общей площадью порядка 700 квадратных метров.

Работы будут продолжены до установления теплой погоды, затем ремонт будет продолжен с использованием горячего асфальтобетона.

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