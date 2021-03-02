Женщина на "Хендэ" перевернулась по дороге из Бежецка в Тверь

Пострадавшая женщина от госпитализации отказалась Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 1 марта на 109-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна 25-летняя женщина-водитель автомобиля "Хендэ Солярис", при движении в сторону Твери она не выбрала безопасную скорость, не учла дорожные условия, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водитель получила телесные повреждения, от госпитализации отказалась.

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