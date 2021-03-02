Пациентку из Твери доставили на лечение в Санкт-Петербург на вертолете

Санитарный вертолет вылетал в Санкт-Петербург Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

1 марта привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки пациентки из Твери в Санкт-Петербург.

В 9:29 экипаж вертолета Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в северную столицу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

В 12:25 пациентка была доставлена в город Санкт-Петербург. Там женщина продолжит высокотехнологичное лечение.