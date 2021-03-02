На заседании гордумы представили нового исполняющего обязанности главы Нелидовского городского округа

В Тверской области исполняющим обязанности главы Нелидовского городского округа стал Александр Крючков. Фото: группа в ВК/«Нелидовские известия».

Как сообщает в соцсетях издание «НЕЛИДОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ», 1 марта на внеочередном заседании Нелидовской городской Думы представили кандидатуру исполняющего обязанности главы округа. Полномочия руководителя легли на плечи Александра Крючкова. Александр Иванович до этого был одним из заместителей главы округа.

Теперь будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя муниципалитета. Специальная комиссия выберет не менее двух кандидатов и представит на утверждение в Нелидовскую городскую Думу. Последнее слово за депутатами.

Депутаты и бывший глава округа Владимир Пашедко поблагодарили друг друга за работу. Одна из насущных задач в округе в настоящее время – завершение отопительного сезона.