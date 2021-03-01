В Максатихе Тверской области восстановили теплоснабжение в «Солнечном»

В микрорайоне "Солнечный" в Максатихе, наконец, подремонтировали теплотрассу, до этого несколько семей почти шесть суток сидели без тепла. Фото: предоставлено администрацией Максатихинского района

Администрация Максатихинского района сообщила, что в поселке в микрорайоне «Солнечный» восстановлено теплоснабжение в трех домах. Напомним, что несколько проживающих в них семей были вынуждены практически шесть суток, с 24 февраля, сидеть без тепла и мерзнуть.

Жители звонили и в администрацию района, и в прокуратуру... Жаловались на отсутствие тепла в соцсетях. Но реакции не было.

Однако дело сдвинулось с мертвой точки после публикации об этой ситуации в "КП"-Тверь".

- В связи с большим износом труб на поврежденном участке теплоснабжающей организацией УК МТК было принято решение о замене 150 метров теплотрассы. 1 марта на место повреждения были доставлены специально приобретенные трубы нужного диаметра. Бригада УК МТК провела ремонтные работы, после чего отопление в дома местных жителей было восстановлено, - проинформировала 1 марта вечером администрация Максатихинского района.

То, что теплотрассу подремонтировали, подтвердил и один из жителей злополучных домов.

- Теплотрассу отремонтировали, всего понадобилось 4.5 метра трубы, - написал он в местном паблике ближе к 18:00.