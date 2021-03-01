В Тверской области за сутки подтвержден 141 случай коронавируса

В Тверской области выявлен 141 случай коронавируса Фото: ПТО
В Тверской области, по данным оперштаба на 1 марта, подтвержден 141 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 33869 случаев заражения COVID-19.
Выздоровели 31191 человек (+167 за последние сутки).
Изолировано 2051 больных (-26).
Умерли 627 человек (0 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 1 марта в областной столице выявлено 10781 заболевших (+57 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2329 (+11);
Вышневолоцкий городской округ – 1908 (+1);
Ржев – 1862 (+12);
Торжок – 1495 (+6);
Кимры – 1422 (+1);
Калининский район – 1413 (+8).
Графика: ПТО