В Тверской области за сутки подтвержден 141 случай коронавируса

В Тверской области выявлен 141 случай коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области, по данным оперштаба на 1 марта, подтвержден 141 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе выявили 33869 случаев заражения COVID-19.

Выздоровели 31191 человек (+167 за последние сутки).

Изолировано 2051 больных (-26).

Умерли 627 человек (0 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 1 марта в областной столице выявлено 10781 заболевших (+57 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2329 (+11);

Вышневолоцкий городской округ – 1908 (+1);

Ржев – 1862 (+12);

Торжок – 1495 (+6);

Кимры – 1422 (+1);

Калининский район – 1413 (+8).