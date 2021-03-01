В Тверской области 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Валентина Сафронова

Ветеран Великой Отечественной войны Антонина Васильевна Сафронова отмечает 100-летний юбилей Фото: Ольга ТРОФИМОВА

1 марта 100-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Антонина Васильевна Сафронова. С юбилеем жительницу Конаковского района поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Замечательный доктор, чуткий и душевный человек – такой Вас знает и ценит не одно поколение жителей поселка Редкино. В самые трудные военные и послевоенные годы Вы отважно сражались за жизнь и здоровье людей, подавая пример милосердия и верности долгу. Благодарю Вас за многолетний усердный труд и за большой вклад в сохранение нравственных ценностей русского народа, – говорится в поздравлении от главы региона.

Антонина Сафронова родилась в деревне Вахново Конаковского района. В довоенные годы работала в больнице №5 Калинина, затем 33 года трудилась акушеркой и фельдшером в Редкинской больнице.

"КП"-Тверь" присоединяется к поздравлениям и желает Антонине Васильевне крепкого здоровья.