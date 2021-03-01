В Тверской области дорожают морковь, сосиски, колбаса и сливочное масло

Популярная овощная культура - морковь - выросла в цене более чем на 6%. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Тверьстат подготовил очередной отчет о недельном изменении цен на продукты питания в магазинах Тверской области. С 16 по 23 февраля больше всего подорожала морковь. Она выросла в цене сразу на 6,5%. За килограмм этой богатой бета-каротином овощной культуры в тверских магазинах в среднем просят 34 рубля 8 копеек.

Рейтинг продуктов по скорости их подорожания за указанную неделю выглядит следующим образом:

морковь (+6,5%);

сосиски и сардельки (+5,8%);

полукопченая колбаса (+4,6%);

сливочное масло (+3,7);

конфеты в шоколадной глазури (+3,2%);

куры, охлажденные и мороженые (+3%);

гречка (+2,3%);

детские фруктово-ягодные консервы (+2,1%);

пшеничная мука (+2%);

детские овощные консервы (+1,9%);

рис (+1,5%).

Подешевели больше всего: печенье (-2,5%), свинина (-1,8%) и сахар-песок (-1,1%).