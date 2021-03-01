В Тверской области дорожают морковь, сосиски, колбаса и сливочное масло

Популярная овощная культура - морковь - выросла в цене более чем на 6%.
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
Тверьстат подготовил очередной отчет о недельном изменении цен на продукты питания в магазинах Тверской области. С 16 по 23 февраля больше всего подорожала морковь. Она выросла в цене сразу на 6,5%. За килограмм этой богатой бета-каротином овощной культуры в тверских магазинах в среднем просят 34 рубля 8 копеек.
Рейтинг продуктов по скорости их подорожания за указанную неделю выглядит следующим образом:
морковь (+6,5%);
сосиски и сардельки (+5,8%);
полукопченая колбаса (+4,6%);
сливочное масло (+3,7);
конфеты в шоколадной глазури (+3,2%);
куры, охлажденные и мороженые (+3%);
гречка (+2,3%);
детские фруктово-ягодные консервы (+2,1%);
пшеничная мука (+2%);
детские овощные консервы (+1,9%);
рис (+1,5%).
Подешевели больше всего: печенье (-2,5%), свинина (-1,8%) и сахар-песок (-1,1%).