Заслуженный работник здравоохранения РФ Тамара Лашкевич ушла из жизни в Тверской области

Тамара Федоровна Лашкевич скончалась на 82-м году жизни Фото: областной минздрав

28 февраля ушла из жизни заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации Тамара Федоровна Лашкевич. Ей был 81 год. Некролог опубликован на сайте Минздрава Тверской области.

Тамара Федоровна родилась в Гомельской области. В 1958 году окончила Калужское фармацевтическое училище, а спустя 8 лет - первый мединститут имени Сеченова.

Работала ассистентом, заместителем управляющего аптекой № 3 Калинина, с 1965 года – заведующей аптечной сетью - заместителем управляющего аптечным управлением. Затем, на протяжении многих лет, возглавлявляла Аптечное управление Калининского облисполкома и государственное предприятие "Фармация".

По ее инициативе был построен областной аптечный склад площадью 6000 кв.метров, гараж на 60 автомобилей. Открыта и оснащена современным оборудованием специализированная аптека по изготовлению инфузионных растворов для нужд всех лечебно-профилактических учреждений области.

Тамара Лашкевич награждена значком "Отличник здравоохранения", нагрудным знаком губернатора Тверской области "За заслуги в развитии Тверской области".

Министерство здравоохранения Тверской области и коллектив государственного предприятия "Фармация" выражает искренние соболезнования родным и близким Тамары Федоровны.